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March 21, 2018 / 11:06 AM / Updated 11 hours ago

BRIEF-Mednax Announces Acquisition Of Pediatric Ophthalmology Practice In Washington

Reuters Staff

1 Min Read

March 21 (Reuters) - Mednax Inc:

* MEDNAX ANNOUNCES ACQUISITION OF PEDIATRIC OPHTHALMOLOGY PRACTICE IN WASHINGTON

* MEDNAX INC - ‍NO ADDITIONAL TERMS OF TRANSACTION WERE DISCLOSED.​

* MEDNAX INC - ‍NO ADDITIONAL TERMS OF TRANSACTION WERE DISCLOSED.​

* MEDNAX INC - DEAL WAS A CASH TRANSACTION AND IT IS EXPECTED TO BE IMMEDIATELY ACCRETIVE TO EARNINGS​

* MEDNAX INC - ‍ANNOUNCED ACQUISITION OF CHILDREN’S EYE CARE, LLC, A PRIVATE PEDIATRIC OPHTHALMOLOGY PRACTICE Source text for Eikon: Further company coverage:

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