BRIEF-Mednax Announces Acquisition Of Pediatric Ophthalmology Practice In Washington

March 21 (Reuters) - Mednax Inc:
* MEDNAX ANNOUNCES ACQUISITION OF PEDIATRIC OPHTHALMOLOGY PRACTICE IN WASHINGTON
* MEDNAX INC - NO ADDITIONAL TERMS OF TRANSACTION WERE DISCLOSED.
* MEDNAX INC - NO ADDITIONAL TERMS OF TRANSACTION WERE DISCLOSED.
* MEDNAX INC - DEAL WAS A CASH TRANSACTION AND IT IS EXPECTED TO BE IMMEDIATELY ACCRETIVE TO EARNINGS
* MEDNAX INC - ANNOUNCED ACQUISITION OF CHILDREN’S EYE CARE, LLC, A PRIVATE PEDIATRIC OPHTHALMOLOGY PRACTICE Source text for Eikon: Further company coverage: