Healthcare
March 25, 2020 / 11:14 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Mednax Withdrawing Previously Announced Q1 And Preliminary Full Year Outlook For 2020

1 Min Read

March 25 (Reuters) - MEDNAX Inc:

* MEDNAX INC - WITHDRAWING ITS PREVIOUSLY ANNOUNCED Q1 AND PRELIMINARY FULL YEAR OUTLOOK FOR 2020

* MEDNAX INC - JANUARY AND FEBRUARY OPERATING RESULTS WERE IN LINE WITH OUTLOOK

* MEDNAX INC - IN MARCH, PORTIONS OF CLINICAL OPERATIONS HAVE BEEN MATERIALLY IMPACTED BY DECLINES IN PATIENT VOLUMES DUE TO EVOLVING PANDEMIC

* MEDNAX - NOT EXPERIENCED, NOR CURRENTLY ANTICIPATES, ANY SIGNIFICANT IMPACT TO NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT PATIENT VOLUMES DUE TO COVID-19 SITUATION Source text for Eikon: Further company coverage:

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