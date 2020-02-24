BRIEF-Medpace Holdings Reports Q4 Adjusted Earnings Per Share $0.85

Feb 24 (Reuters) - Medpace Holdings Inc:
* MEDPACE HOLDINGS, INC. REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2019 RESULTS
* Q4 REVENUE $229.9 MILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $221.7 MILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $0.75 — REFINITIV IBES DATA
* FY2020 EARNINGS PER SHARE VIEW $3.28, REVENUE VIEW $977.8 MILLION — REFINITIV IBES DATA
* BOARD OF DIRECTORS HAS AUTHORIZED A SHARE REPURCHASE PROGRAM OF UP TO $100 MILLION OF COMPANY’S COMMON STOCK Source text for Eikon: Further company coverage: