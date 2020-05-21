BRIEF-Medtronic Reports Q4 Revenue Of $6 Bln, Hikes Qtrly Dividend To $0.58

May 21 (Reuters) - Medtronic PLC:
* MEDTRONIC REPORTS FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR 2020 FINANCIAL RESULTS; ANNOUNCES DIVIDEND INCREASE
* Q4 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.58
* Q4 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $0.68 — REFINITIV IBES DATA
* FINANCIAL RESULTS IN-LINE WITH UPDATE PROVIDED ON APRIL 21
* SPINE Q4 REVENUE OF $480 MILLION DECREASED 31 PERCENT AS REPORTED AND 32 PERCENT ON AN ORGANIC BASIS
* NOT PROVIDING FORMAL ANNUAL OR QUARTERLY FINANCIAL GUIDANCE AT THIS TIME
* CARDIAC AND VASCULAR GROUP Q4 REVENUE OF $2.004 BILLION DECREASED 34 PERCENT AS REPORTED AND 33 PERCENT CONSTANT CURRENCY
* MEDTRONIC - REMAINS COMMITTED TO RETURNING MINIMUM OF 50% OF FREE CASH FLOW TO SHAREHOLDERS
* RTG Q4 REVENUE OF $1.490 BILLION DECREASED 33 PERCENT AS REPORTED AND ON AN ORGANIC BASIS
* MINIMALLY INVASIVE THERAPIES GROUP Q4 REVENUE OF $1.934 BILLION DECREASED 14 PERCENT AS REPORTED AND 12 PERCENT CONSTANT CURRENCY
* COMPANY HAS NO PUBLIC DEBT MATURING UNTIL MARCH 2021 Source text for Eikon: Further company coverage: