Healthcare
April 13, 2020 / 10:43 AM / in an hour

BRIEF-Megachem Updates On Business Impact Due To Covid-19

1 Min Read

April 13 (Reuters) - MegaChem Ltd:

* UPDATES ON BUSINESS IMPACT DUE TO COVID-19

* WHILE BUSINESS IN CHINA WAS SIGNIFICANTLY IMPACTED IN Q1 FY20, OTHER MARKET SEGMENTS DID NOT EXPERIENCE MAJOR IMPACT

* FORESEE WIDER & DEEPER IMPACT ON OUR BUSINESS IN Q2 OF FY 2020 DUE TO COVID-19

* FORESEE WIDER & DEEPER IMPACT ON BUSINESS IN Q2 FY2020 OR EVEN FOR A LONGER PERIOD OF TIME DEPENDING ON HOW LONG COVID-19 PANDEMIC PROLONGS

* MINISTRY OF TRADE AND INDUSTRY WRITTEN GAVE APPROVAL FOR US TO CONTINUE OPERATIONS FROM 7 APRIL TO 4 MAY 2020

* FOR CUSTOMERS WHO OPERATES IN INDUSTRIES WHICH ARE CLASSIFIED AS NON-ESSENTIAL, OUR BUSINESS TO THESE CUSTOMERS HAVE BEEN AFFECTED Source text for Eikon: Further company coverage:

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