BRIEF-Meggit says underlying full-year pretax profit 357.9 mln stg

Feb 27 (Reuters) - Meggitt Plc:
* FY UNDERLYING PRETAX PROFIT 357.9 MILLION STG VERSUS 352.1 MILLION STG YEAR AGO
* ORGANIC ORDER GROWTH OF 6% UNDERPINS EXPECTATIONS FOR REVENUE GROWTH IN 2018
* ORGANIC REVENUE GREW BY 2%, WITH 4% GROWTH IN CIVIL AEROSPACE AND 1% IN MILITARY PARTLY OFFSET BY CONTINUED WEAKNESS IN ENERGY
* UNDERLYING OPERATING MARGIN INCREASED BY 10 BASIS POINTS TO 19.2%
* FREE CASH FLOW INCREASED BY 42% TO £186M, CONTRIBUTING TO A FURTHER REDUCTION IN NET DEBT
* 2017 TRADING WAS IN LINE WITH OUR EXPECTATIONS WITH STRONGER SECOND HALF CONTRIBUTING TO GOOD ORGANIC GROWTH ACROSS GROUP
* FOLLOWING ORGANIC ORDER GROWTH OF 6% IN 2017, WE EXPECT THESE TRENDS TO CONTINUE INTO 2018, WITH EXPECTED REVENUE GROWTH OF 2% TO 4%
* TOOK IMPORTANT STEPS TO STRENGTHEN ALIGNMENT OF OUR PORTFOLIO WITH SALE OF FOUR NON-CORE BUSINESSES COMPLETED BY FEBRUARY 2018 AND A FURTHER DIVESTMENT EXPECTED TO COMPLETE IN MARCH 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Alistair Smout)