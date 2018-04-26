FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Earnings Season
April 26, 2018 / 6:16 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Meggitt still expecting organic revenue growth of 2-4 pct this year

Reuters Staff

1 Min Read

April 26 (Reuters) - Meggitt PLC:

* TRADING DURING Q1 OF 2018 WAS STRONG, WITH ORGANIC REVENUE GROWTH OF 6% EXCLUDING EFFECTS OF FOREIGN EXCHANGE AND DISPOSALS.

* CIVIL AEROSPACE REVENUE GREW 4% ORGANICALLY.

* MILITARY REVENUE INCREASED BY 2% ORGANICALLY, WITH STRONG GROWTH ON FIGHTER JET PLATFORMS (MOST NOTABLY F/A-18 AND F-35).

* ENERGY REVENUES GREW BY 39% ORGANICALLY, REFLECTING A WEAK COMPARATOR AND ONGOING CONVERSION OF 13% ORGANIC ORDER BOOK GROWTH REPORTED FOR 2017.

* FOLLOWING Q1 TRADING, GROUP REAFFIRMS ITS GUIDANCE OF 2-4% ORGANIC REVENUE GROWTH FOR YEAR. Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By UK Bureau)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.