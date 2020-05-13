Healthcare
May 13, 2020 / 10:22 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Mei Pharma And Kyowa Kirin Announce Updated Clinical Data From Early-Stage Follicular Lymphoma Study

1 Min Read

May 13 (Reuters) - Kyowa Kirin Co Ltd:

* MEI PHARMA AND KYOWA KIRIN ANNOUNCE UPDATED CLINICAL DATA FROM THE PHASE 1B STUDY EVALUATING ME-401 ON AN INTERMITTENT SCHEDULE IN PATIENTS WITH FOLLICULAR LYMPHOMA AND OTHER B-CELL MALIGNANCIES; DATA TO BE FEATURED IN THE AMERICAN SOCIETY OF CLINICAL ONCOLOGY 2020 VIRTUAL SCIENTIFIC PROGRAM

* MEI PHARMA INC - 83% OVERALL RESPONSE RATE IN PATIENTS WITH RELAPSED OR REFRACTORY FOLLICULAR LYMPHOMA

* MEI PHARMA INC - ME-401 REMAINS GENERALLY WELL-TOLERATED WITH 7% DISCONTINUATION RATE DUE TO ADVERSE EVENTS IN THIS STUDY Source text for Eikon: Further company coverage:

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