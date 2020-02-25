Switzerland Market Report
February 25, 2020 / 6:13 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Meier Tobler FY Net Loss Turns To Profit Of CHF 1.3 Mln

1 Min Read

Feb 25 (Reuters) - MEIER TOBLER GROUP AG:

* FY EBITDA OF CONTINUING OPERATIONS REACHED CHF 27.4 MILLION (PREVIOUS YEAR CHF 29.3 MILLION)

* FY NET PROFIT FROM CONTINUING OPERATIONS CHF 1.3 MILLION (PREVIOUS YEAR CHF -3.7 MILLION)

* FY SALES OF CONTINUING OPERATIONS 5.3 PERCENT BELOW PREVIOUS YEAR

* FY NET SALES OF CHF 496.1 MILLION

* OUTLOOK 2020: SALES IN THE TRADE AND SERVICE BUSINESS ARE EXPECTED TO REMAIN STABLE

* CEO, MARTIN KAUFMANN TO RESIGN

* UNTIL ROGER BASLER JOINS ON 1 SEPTEMBER 2020 MARTIN KAUFMANN WILL CONTINUE TO ASSUME OVERALL EXECUTIVE RESPONSIBILITY UNTIL THE END OF 2020 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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