BRIEF-Meier Tobler Group FY Loss Of CHF 9.2 Mln

Feb 21 (Reuters) - MEIER TOBLER GROUP AG:
* FY EBITDA FROM CONTINUING OPERATIONS REACHED CHF 29.3 MILLION
* FY EBIT WAS CHF 4.0 MILLION (PREVIOUS YEAR: CHF 11.7 MILLION)
* FY GROUP LOSS OF CHF -9.2 MILLION (PREVIOUS YEAR: CHF -3.1 MILLION)
* SALES IN THE FINANCIAL YEAR 2019 COULD AGAIN DEVELOP SLIGHTLY NEGATIVELY
* SEES IMPROVED PROFITABILITY AT LATEST IN SECOND HALF OF 2019
* TO SEEK RESUMPTION OF THE DIVIDEND DISTRIBUTION FROM THE FINANCIAL YEAR 2020 OR AT THE GENERAL MEETING 2021 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)