Switzerland Market Report
February 21, 2019 / 6:13 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Meier Tobler Group FY Loss Of CHF 9.2 Mln

1 Min Read

Feb 21 (Reuters) - MEIER TOBLER GROUP AG:

* FY EBITDA FROM CONTINUING OPERATIONS REACHED CHF 29.3 MILLION

* FY NET SALES OF CHF 537.9 MILLION

* FY EBIT WAS CHF 4.0 MILLION (PREVIOUS YEAR: CHF 11.7 MILLION)

* FY GROUP LOSS OF CHF -9.2 MILLION (PREVIOUS YEAR: CHF -3.1 MILLION)

* SALES IN THE FINANCIAL YEAR 2019 COULD AGAIN DEVELOP SLIGHTLY NEGATIVELY

* SEES IMPROVED PROFITABILITY AT LATEST IN SECOND HALF OF 2019

* TO SEEK RESUMPTION OF THE DIVIDEND DISTRIBUTION FROM THE FINANCIAL YEAR 2020 OR AT THE GENERAL MEETING 2021 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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