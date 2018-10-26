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October 26, 2018 / 4:37 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Meier Tobler Sees FY EBITDA Between CHF 25 AND CHF 28 Mln

1 Min Read

Oct 26 (Reuters) - Meier Tobler Group AG:

* PLANT CLOSURE OF KERAMIKLAND AG

* THIS STEP WILL REDUCE NET INCOME FOR THE 2018 FINANCIAL YEAR IN THE LOW SINGLE-DIGIT MILLIONS

* FROM 2019, PLANNED CLOSURE OF FACILITY TO HAVE A POSITIVE EFFECT ON THE RESULT OF MEIER TOBLER.

* SALE OF REAL ESTATE USED BY KERAMIKLAND CAN REDUCE DEBT FINANCING BY MORE THAN CHF 10 MILLION

* EXPECTS A DECLINE IN SALES OF BETWEEN 4.5 AND 6 PERCENT FOR THE CURRENT YEAR

* EXPECTS EBITDA BETWEEN CHF 25 AND 28 MILLION FOR THE CURRENT YEAR

* SEES THANKS TO SYNERGIES AND COST REDUCTIONS, EARNINGS IN 2019 CAN BE SIGNIFICANTLY INCREASED Source text - bit.ly/2PVDlDX Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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