BRIEF-Meier Tobler Sees FY EBITDA Between CHF 25 AND CHF 28 Mln

Oct 26 (Reuters) - Meier Tobler Group AG:
* THIS STEP WILL REDUCE NET INCOME FOR THE 2018 FINANCIAL YEAR IN THE LOW SINGLE-DIGIT MILLIONS
* FROM 2019, PLANNED CLOSURE OF FACILITY TO HAVE A POSITIVE EFFECT ON THE RESULT OF MEIER TOBLER.
* SALE OF REAL ESTATE USED BY KERAMIKLAND CAN REDUCE DEBT FINANCING BY MORE THAN CHF 10 MILLION
* EXPECTS A DECLINE IN SALES OF BETWEEN 4.5 AND 6 PERCENT FOR THE CURRENT YEAR
* EXPECTS EBITDA BETWEEN CHF 25 AND 28 MILLION FOR THE CURRENT YEAR
* SEES THANKS TO SYNERGIES AND COST REDUCTIONS, EARNINGS IN 2019 CAN BE SIGNIFICANTLY INCREASED Source text - bit.ly/2PVDlDX Further company coverage: (Gdynia Newsroom)