Healthcare
April 29, 2020 / 5:28 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Melexis Q1 Net Result Rises To 20.7 Million Euros, Sees Negative Impact On Q2 Sales

1 Min Read

April 29 (Reuters) - MELEXIS NV:

* Q1 2020 RESULTS – FIRST QUARTER SALES OF 138.2 MILLION EUR

* REITERATES ITS ANNOUNCEMENT OF APRIL 1ST TO WITHDRAW ITS FULL YEAR 2020 OUTLOOK

* THE ECONOMIC IMPACT RESULTING FROM THE COVID-19 PANDEMIC CANNOT BE QUANTIFIED AT THIS MOMENT

* THE Q1 GROSS RESULT WAS 56.0 MILLION EUR OR 40.6% OF SALES

* Q1 NET RESULT EUR 20.7 MILLION VERSUS EUR 13.9 MILLION YEAR AGO

* THE Q1 OPERATING RESULT WAS 24.0 MILLION EUR OR 17.4% OF SALES

* SALES FOR THE FIRST QUARTER OF 2020 WERE 138.2 MILLION EUR, AN INCREASE OF 19% COMPARED TO THE SAME QUARTER OF THE PREVIOUS YEAR

* ON CORONAVIRUS : INVENTORY LEVELS OF MELEXIS’ PRODUCTS AT CUSTOMER LEVEL ARE ESTIMATED TO BE LOW

* COMBINED IMPACT OF DISRUPTIONS, BOTH ON SUPPLY AND DEMAND SIDE, WILL HAVE SIGNIFICANT NEGATIVE IMPACT ON SALES IN Q2 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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