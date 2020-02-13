Healthcare
February 13, 2020 / 9:52 PM / Updated 38 minutes ago

BRIEF-Melinta Therapeutics Announces Court Approval Of Chapter 11 Bidding Procedures

1 Min Read

Feb 13 (Reuters) - Melinta Therapeutics Inc:

* MELINTA THERAPEUTICS ANNOUNCES COURT APPROVAL OF CHAPTER 11 BIDDING PROCEDURES

* MELINTA THERAPEUTICS INC - CONTINUES OPERATIONS WITH NO ANTICIPATED DISRUPTION TO PRODUCT SUPPLY OR SUPPORT

* MELINTA THERAPEUTICS INC - ALL BIDS TO ACQUIRE ASSETS OR REORGANIZED STOCK ARE DUE ON OR BEFORE MARCH 2

* MELINTA THERAPEUTICS INC - IF MULTIPLE COMPETING BIDS ARE RECEIVED BY BID DEADLINE, WILL CONDUCT AN AUCTION ON MARCH 6 Source text for Eikon: Further company coverage:

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