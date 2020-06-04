Healthcare
June 4, 2020 / 1:30 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Melinta Therapeutics To Acquire Tetraphase Pharmaceuticals

1 Min Read

June 4 (Reuters) - Tetraphase Pharmaceuticals Inc:

* MELINTA THERAPEUTICS TO ACQUIRE TETRAPHASE PHARMACEUTICALS

* TETRAPHASE PHARMACEUTICALS INC - TERMINATES MERGER AGREEMENT WITH ACELRX TO ENTER INTO MERGER AGREEMENT WITH MELINTA

* TETRAPHASE PHARMACEUTICALS - AGREEMENT PROVIDES FOR $39.0 MILLION UPFRONT IN CASH PLUS POTENTIAL CONTINGENT VALUE RIGHTS CASH PAYMENTS OF UP TO $16.0 MILLION

* TETRAPHASE PHARMACEUTICALS - BOARD OF TETRAPHASE UNANIMOUSLY RECOMMENDS STOCKHOLDERS TENDER SHARES IN MELINTA TENDER OFFER ONCE IT IS COMMENCED

* TETRAPHASE PHARMACEUTICALS INC - PAID ACELRX A TERMINATION FEE IN AMOUNT OF $1.8 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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