BRIEF-Mellanox confirms receipt of director nominations from Starboard Value

Jan 18 (Reuters) - Mellanox Technologies Ltd:
* MELLANOX CONFIRMS RECEIPT OF DIRECTOR NOMINATIONS FROM STARBOARD VALUE
* MELLANOX TECHNOLOGIES- AFFILIATES OF STARBOARD VALUE HAVE NOMINATED NINE DIRECTOR CANDIDATES TO STAND FOR ELECTION TO BOARD AT ANNUAL GENERAL MEETING
* MELLANOX TECHNOLOGIES - DESPITE ONGOING DISCUSSIONS, “STARBOARD MADE NO ATTEMPT TO DISCUSS THEIR NOMINEES WITH US BEFORE PUBLICLY NOMINATING DIRECTOR CANDIDATES”
* MELLANOX TECHNOLOGIES- MEMBERS OF BOARD AND SENIOR MANAGEMENT TEAM HELD NUMEROUS DISCUSSIONS AND MEETINGS WITH STARBOARD DURING PAST SEVERAL MONTHS Source text for Eikon: Further company coverage: