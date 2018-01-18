FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
CyberRisk
The Trump Effect
North Korea
Iran
Technology
Myanmar
Investigations
Future Of Money
Politics
CES 2018
U.S.
Commentary
#Funds News
January 18, 2018 / 5:14 AM / in an hour

BRIEF-Mellanox confirms receipt of director nominations from Starboard Value

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 18 (Reuters) - Mellanox Technologies Ltd:

* MELLANOX CONFIRMS RECEIPT OF DIRECTOR NOMINATIONS FROM STARBOARD VALUE

* MELLANOX TECHNOLOGIES- AFFILIATES OF STARBOARD VALUE HAVE NOMINATED NINE DIRECTOR CANDIDATES TO STAND FOR ELECTION TO BOARD AT ANNUAL GENERAL MEETING

* MELLANOX TECHNOLOGIES - ‍DESPITE ONGOING DISCUSSIONS, “STARBOARD MADE NO ATTEMPT TO DISCUSS THEIR NOMINEES WITH US BEFORE PUBLICLY NOMINATING DIRECTOR CANDIDATES”​

* MELLANOX TECHNOLOGIES- ‍MEMBERS OF BOARD AND SENIOR MANAGEMENT TEAM HELD NUMEROUS DISCUSSIONS AND MEETINGS WITH STARBOARD DURING PAST SEVERAL MONTHS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.