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April 17, 2018 / 11:54 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Mellanox Technologies Q2 GAAP Shr $0.71

Reuters Staff

1 Min Read

April 17 (Reuters) - Mellanox Technologies Ltd:

* MELLANOX ACHIEVES RECORD QUARTERLY REVENUES; UPDATES 2018 OUTLOOK

* Q1 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.98

* Q1 GAAP EARNINGS PER SHARE $0.71

* Q1 REVENUE $251 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $244.9 MILLION

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.83 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* SEES Q2 REVENUE $255 MILLION TO $265 MILLION

* FY2018 REVENUE VIEW $1.02 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* SEES FULL YEAR 2018 NON-GAAP GROSS MARGINS OF 68.0 PERCENT TO 69.0 PERCENT

* SEES FULL YEAR 2018 NON-GAAP OPERATING MARGIN OF 21.0 PERCENT TO 22.0 PERCENT

* Q2 REVENUE VIEW $249.6 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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