BRIEF-Mellanox Technologies Q2 GAAP Shr $0.71

April 17 (Reuters) - Mellanox Technologies Ltd:
* MELLANOX ACHIEVES RECORD QUARTERLY REVENUES; UPDATES 2018 OUTLOOK
* Q1 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.98
* Q1 REVENUE $251 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $244.9 MILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.83 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 REVENUE VIEW $1.02 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SEES FULL YEAR 2018 NON-GAAP GROSS MARGINS OF 68.0 PERCENT TO 69.0 PERCENT
* SEES FULL YEAR 2018 NON-GAAP OPERATING MARGIN OF 21.0 PERCENT TO 22.0 PERCENT
* Q2 REVENUE VIEW $249.6 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: