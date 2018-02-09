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February 9, 2018 / 4:07 PM / in a day

BRIEF-Melrose Industries PLC Updates On ‍Statement Regarding Offer Timetable​

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 9 (Reuters) - Melrose Industries PLC:

* ‍STATEMENT REGARDING OFFER TIMETABLE​

* ‍NOTES STATEMENT MADE EARLIER TODAY BY GKN PLC​

* CONTINUES TO WORK DILIGENTLY WITH RELEVANT REGULATORY AUTHORITIES TO ENSURE ALL NECESSARY FILINGS ARE MADE AND APPROVALS OBTAINED AS QUICKLY AS POSSIBLE”​

* ‍CONTINUES TO BELIEVE THAT IT WILL BE ABLE TO OBTAIN RELEVANT CLEARANCES WITHIN PARAMETERS PERMITTED BY CITY CODE TIMETABLE​

* “‍IF REQUIRED,...MELROSE NOW LOOKS FORWARD TO GKN‘S TIMELY COOPERATION WITH RELEVANT REGULATORS”​

* “‍REMAINS COMMITTED” TO COMPLETING GKN ACQUISITION AS SOON AS POSSIBLE​ Source text for Eikon: Further company coverage: (bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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