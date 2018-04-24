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April 24, 2018 / 8:32 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Menlo Therapeutics Says Japanese Phase 2 Trial Of Serlopitant Halted

Reuters Staff

1 Min Read

April 24 (Reuters) - Menlo Therapeutics Inc:

* MENLO THERAPEUTICS - CO’S PARTNERS FOR COMMERCIALIZATION OF SERLOPITANT IN JAPAN, INFORMED DECISION TO HALT JAPANESE PHASE 2 CLINICAL TRIAL OF SERLOPITANT

* MENLO SAYS JT TORII HAS INDICATED THEY ARE REEVALUATING THEIR SERLOPITANT DEVELOPMENT PROGRAM BASED UPON EVOLVING COMMERCIAL CONSIDERATIONS IN JAPAN

* MENLO THERAPEUTICS INC - BASED UPON COMMUNICATION WITH JT TORII, CO EXPECTS JT TORII LICENSE AGREEMENT FOR SERLOPITANT WILL ULTIMATELY BE TERMINATED Source text (bit.ly/2qZpi4G) Further company coverage:

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