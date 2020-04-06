Healthcare
April 6, 2020 / 11:22 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Menlo Therapeutics Says Study Mti-105 And Study Mti-106 Did Not Meet Their Respective Primary Endpoint

1 Min Read

April 6 (Reuters) - Menlo Therapeutics Inc:

* MENLO THERAPEUTICS ANNOUNCES RESULTS FROM TWO PHASE 3 CLINICAL TRIALS OF SERLOPITANT FOR THE TREATMENT OF PRURITUS ASSOCIATED WITH PRURIGO NODULARIS

* MENLO THERAPEUTICS INC - STUDY MTI-105 AND STUDY MTI-106 DID NOT MEET THEIR RESPECTIVE PRIMARY ENDPOINT

* MENLO THERAPEUTICS INC - AT THIS POINT, DO NOT INTEND TO FURTHER PURSUE SERLOPITANT

* MENLO THERAPEUTICS INC - PHASE 2 STUDY FOR FCD 105, REMAINS ON TRACK FOR DATA READOUT LATER THIS QUARTER Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below