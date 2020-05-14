BRIEF-Mentice Q1 EBITDA Loss Narrows To SEK 0.5 Mln

May 14 (Reuters) - Mentice AB:
* MENTICE PUBLISHES THE COMPANY’S INTERIM REPORT FOR THE PERIOD JANUARY-MARCH 2020
* Q1 OPERATING RESULT FOR PERIOD BEFORE DEPRECIATIONS (EBITDA) TOTALLED -0.5 (-7.9) MSEK
* OUR HEALTHCARE SYSTEMS SEGMENT WAS NEGATIVELY IMPACTED BY COVID-19 SITUATION
* ENCOURAGING SIGNS FOR MEDIUM TO LONG-TERM OUTLOOK, WHILE UNCERTAINTY IN 2020 REMAINS
* NOT ABLE TO PROVIDE AN OUTLOOK FOR FULL YEAR 2020 AT THIS MOMENT DUE TO COVID-19 SITUATION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)