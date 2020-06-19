Switzerland Market Report
June 19, 2020 / 1:32 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Merafe Resources Says Consultation With Employee Representatives, Recognised Trade Unions Underway

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June 19 (Reuters) - Merafe Resources Ltd:

* CONSULTATION WITH EMPLOYEE REPRESENTATIVES AND RECOGNISED TRADE UNIONS REGARDING PROCESS IS UNDERWAY

* CONSULTATION WITH EMPLOYEE REPRESENTATIVES AND RECOGNISED TRADE UNIONS REGARDING PROCESS IS UNDERWAY

* PROCESS DUE TO WORSENING OPERATING ENVIRONMENT IN SOUTH AFRICAN FERROCHROME INDUSTRY, INCLUDING UNSUSTAINABLE ELECTRICITY PRICING

* PROCESS WILL ALSO IMPACT EASTERN AND WESTERN CHROME MINES

* OPERATIONS IMPACTED BY PROCESS ARE, LYDENBURG SMELTER, WONDERKOP SMELTER, BOSHOEK SMELTER AND LION SMELTER

* GLENCORE OPERATIONS SOUTH AFRICA, MERAFE COMMENCED CONSULTATION PROCESS IN TERMS OF SECTIONS 189 AND 189A OF LRA Source text for Eikon: Further company coverage:

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