Switzerland Market Report
February 3, 2020 / 4:09 PM / a few seconds ago

BRIEF-Merafe Resources Says QTRLY Attributable Ferrochrome Production 105 Kt Versus 112 Kt From Glencore Merafe Chrome Venture

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Feb 3 (Reuters) - Merafe Resources Ltd:

* PRODUCTION REPORT FOR THE FOURTH QUARTER ENDED 31 DECEMBER 2019

* QTRLY ATTRIBUTABLE FERROCHROME PRODUCTION 105 KT VERSUS 112 KT FROM GLENCORE MERAFE CHROME VENTURE

* DECREASE IN Q4 FERROCHROME PRODUCTION FROM GLENCORE MERAFE CHROME VENTURE DUE TO INCREASED ELECTRICITY CURTAILMENTS FROM ESKOM

* DECREASE IN Q4 FERROCHROME PRODUCTION FROM GLENCORE MERAFE CHROME VENTURE ALSO DUE TO COMMUNITY UNRESTS, PRODUCTION CUTBACKS Source text for Eikon: Further company coverage:

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