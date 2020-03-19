Healthcare
March 19, 2020 / 11:12 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Mercator Medical Says Malaysia Glove Production Plant To Limit Staffing By About 50%

1 Min Read

March 19 (Reuters) - Mercator Medical SA:

* SAYS BASED ON INFO FROM SUPPLIERS MALAYSIA GLOVE PRODUCTION PLANT TO LIMIT STAFFING BY ABOUT 50%

* HAS SUPPLIES OF GLOVES AND EXPECTING SUPPLIES THAT ARE ON THE WAY, BUT CANNOT EXCLUDE TEMPORARY SIGNIFICANT BIGGER DEMAND OVER SUPPLY OF GLOVES

* DESPITE CLOSING OF MALAYSIAN BORDERS, GROUP’S GLOVE FACTORY IN THAILAND AT PRESENT WORKS WITHOUT INTERRUPTION AND HAS SECURED RAW MATERIALS TILL MARCH 25 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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