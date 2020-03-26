BRIEF-Mercia Asset Management Says Expect Revenues Over Next FY To Be Lower Than Originally Anticipated

March 26 (Reuters) - Mercia Asset Management PLC:
* COVID-19 BUSINESS UPDATE
* NOW EXPECT REVENUES OVER NEXT FINANCIAL YEAR TO BE LOWER THAN ORIGINALLY ANTICIPATED
* VALUATIONS FOR MERCIA’S MANAGED FUNDS WILL BE IMPACTED.
* GROUP WILL CONTINUE TO INVEST CAREFULLY TO PRESERVE SIGNIFICANT POTENTIAL FUTURE VALUE IN ALL PORTFOLIOS
* VERY WELL PLACED FINANCIALLY, HAS DEGREE OF FLEXIBILITY IN ITS COST BASE, TO PARTIALLY MITIGATE LOWER ANTICIPATED REVENUES
* IT IS NOT POSSIBLE TO PROVIDE MORE EXPLICIT GUIDANCE AT THIS TIME Source text for Eikon: Further company coverage: