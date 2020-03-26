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March 26, 2020 / 8:35 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Mercia Asset Management Says Expect Revenues Over Next FY To Be Lower Than Originally Anticipated

1 Min Read

March 26 (Reuters) - Mercia Asset Management PLC:

* COVID-19 BUSINESS UPDATE

* NOW EXPECT REVENUES OVER NEXT FINANCIAL YEAR TO BE LOWER THAN ORIGINALLY ANTICIPATED

* VALUATIONS FOR MERCIA’S MANAGED FUNDS WILL BE IMPACTED.

* GROUP WILL CONTINUE TO INVEST CAREFULLY TO PRESERVE SIGNIFICANT POTENTIAL FUTURE VALUE IN ALL PORTFOLIOS

* VERY WELL PLACED FINANCIALLY, HAS DEGREE OF FLEXIBILITY IN ITS COST BASE, TO PARTIALLY MITIGATE LOWER ANTICIPATED REVENUES

* IT IS NOT POSSIBLE TO PROVIDE MORE EXPLICIT GUIDANCE AT THIS TIME Source text for Eikon: Further company coverage:

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