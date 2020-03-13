Healthcare
March 13, 2020 / 12:09 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Merck And Pfizer Provide Update On Phase III Javelin Head And Neck 100 Study

1 Min Read

March 13 (Reuters) - Merck KGaA:

* MERCK AND PFIZER PROVIDE UPDATE ON PHASE III JAVELIN HEAD AND NECK 100 STUDY

* MERCK KGAA - ALLIANCE ACCEPTED RECOMMENDATION OF INDEPENDENT DATA MONITORING COMMITTEE (DMC) TO TERMINATE JAVELIN HEAD AND NECK 100 TRIAL

* MERCK KGAA - TO TERMINATE AS STUDY UNLIKELY TO SHOW STATISTICALLY SIGNIFICANT IMPROVEMENT IN PRIMARY ENDPOINT OF PROGRESSION-FREE SURVIVAL

* MERCK KGAA - DETAILED ANALYSIS OF PHASE III JAVELIN HEAD AND NECK 100 STUDY CONDUCTED AND STUDY FINDINGS TO BE SHARED WITH THE SCIENTIFIC COMMUNITY Source text - bit.ly/39SmV9e Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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