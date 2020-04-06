Healthcare
April 6, 2020 / 10:14 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Merck & Co Says CEO Kenneth C. Frazier's Total 2019 Compensation Was $27.6 Mln Versus $20.9 Mln In 2018

1 Min Read

April 6 (Reuters) - Merck & Co Inc:

* MERCK & CO INC - CEO KENNETH C. FRAZIER’S TOTAL 2019 COMPENSATION WAS $27.6 MILLION VERSUS $20.9 MILLION IN 2018

* MERCK & CO INC - CFO ROBERT M. DAVIS’ TOTAL 2019 COMPENSATION WAS $7.7 MILLION VERSUS $6.6 MILLION IN 2018

* MERCK & CO INC - 2019 CEO PAY RATIO INCLUDING CHANGE IN PENSION VALUE IS 289 TO 1

* MERCK & CO INC - 2019 CEO PAY RATIO EXCLUDING CHANGE IN PENSION VALUE IS 246 TO 1

* MERCK & CO INC - DUE TO CORONAVIRUS DISEASE 2019, PLANNING FOR POSSIBILITY THAT ANNUAL MEETING MAY BE HELD SOLELY BY MEANS OF REMOTE COMMUNICATION Source: bit.ly/39Nxn0X Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below