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Market News
May 3, 2018 / 10:54 AM / Updated 34 minutes ago

BRIEF-Merck Provides Update On Keynote-407 Trial

Reuters Staff

1 Min Read

May 3 (Reuters) - Merck & Co Inc:

* MERCK PROVIDES UPDATE ON KEYNOTE-407 TRIAL

* MERCK - PHASE 3 KEYNOTE-407 TRIAL MET A PRE-SPECIFIED SECONDARY ENDPOINT OF ORR IN AN EARLY COHORT OF PARTICIPANTS AT AN INTERIM ANALYSIS

* MERCK & CO INC - NOW EXPECTS THAT AN ADDITIONAL INTERIM ANALYSIS WILL BE CONDUCTED PRIOR TO ASCO

* MERCK - BASED ON KEYNOTE-407 TRIAL DATA, RECENTLY SUBMITTED A SUPPLEMENTAL BIOLOGICS LICENSE APPLICATION TO U.S. FDA Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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