Healthcare
June 9, 2020 / 8:12 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Merck Provides Update On Phase 3 Keynote-361 Trial Evaluating Keytruda

1 Min Read

June 9 (Reuters) - Merck & Co Inc:

* MERCK PROVIDES UPDATE ON PHASE 3 KEYNOTE-361 TRIAL EVALUATING KEYTRUDA® (PEMBROLIZUMAB) AS MONOTHERAPY AND IN COMBINATION WITH CHEMOTHERAPY IN PATIENTS WITH ADVANCED OR METASTATIC UROTHELIAL CARCINOMA

* MERCK & CO INC - PHASE 3 KEYNOTE-361 TRIAL EVALUATING KEYTRUDA DID NOT MEET ITS PRE-SPECIFIED DUAL PRIMARY ENDPOINTS

* MERCK & CO - SAFETY PROFILE OF KEYTRUDA IN PHASE 3 KEYNOTE-361 TRIAL CONSISTENT WITH PREVIOUSLY REPORTED STUDIES, NO NEW SAFETY SIGNALS IDENTIFIED Source text for Eikon: Further company coverage:

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