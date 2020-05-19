Healthcare
May 19, 2020 / 11:46 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Merck Says As Part Of Agreement, UPMC Enterprises, Merck Global Health Innovation Fund Each Investing $5 Mln

1 Min Read

May 19 (Reuters) - Merck & Co Inc:

* INFECTIOUS DISEASE CONNECT AND ILÚM HEALTH SOLUTIONS COMBINE TO ADVANCE PRECISION TREATMENT OF INFECTIOUS DISEASES AND ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP

* MERCK & CO INC - AGREEMENT INCLUDES STRATEGIC INVESTMENTS FROM UPMC ENTERPRISES AND MERCK GLOBAL HEALTH INNOVATION FUND

* MERCK & CO INC - AS PART OF AGREEMENT, UPMC ENTERPRISES, MERCK GLOBAL HEALTH INNOVATION FUND EACH ARE INVESTING $5 MILLION

* MERCK & CO - UPMC WILL RETAIN A MAJORITY STAKE IN COMBINED COMPANY Source text for Eikon: Further company coverage:

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