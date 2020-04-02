Healthcare
April 2, 2020 / 11:29 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Merck Says Keytruda Met A Main Goal Of Study In Colorectal Cancer Patients

1 Min Read

April 2 (Reuters) - Merck & Co Inc:

* MERCK ANNOUNCES KEYTRUDA® (PEMBROLIZUMAB) SIGNIFICANTLY IMPROVED PROGRESSION-FREE SURVIVAL AS FIRST-LINE TREATMENT FOR ADVANCED MICROSATELLITE INSTABILITY-HIGH (MSI-H) OR MISMATCH REPAIR DEFICIENT (DMMR) COLORECTAL CANCER

* MERCK & CO INC - STUDY MET ONE OF ITS DUAL PRIMARY ENDPOINTS OF PROGRESSION-FREE SURVIVAL

* MERCK & CO INC - SAFETY PROFILE OF KEYTRUDA IN TRIAL WAS CONSISTENT WITH PREVIOUSLY REPORTED STUDIES, AND NO NEW SAFETY SIGNALS WERE IDENTIFIED

* MERCK & CO INC - STUDY WILL CONTINUE WITHOUT CHANGES TO EVALUATE OVERALL SURVIVAL (OS), OTHER DUAL PRIMARY ENDPOINT

* MERCK & CO INC - KEYTRUDA MONOTHERAPY DEMONSTRATED A STATISTICALLY SIGNIFICANT AND CLINICALLY MEANINGFUL IMPROVEMENT IN PFS COMPARED WITH CHEMOTHERAPY Source text for Eikon: Further company coverage:

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