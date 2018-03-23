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Market News
March 23, 2018 / 5:15 PM / Updated 41 minutes ago

BRIEF-Mercy Investment Services Says Urges Bristol Myers Shareholders To Vote For Proposal #4

Reuters Staff

1 Min Read

March 23 (Reuters) - Bristol-Myers Squibb Co:

* MERCY INVESTMENT SERVICES - AT BRISTOL-MYERS SHAREHOLDERS’ MEETING, SHAREHOLDERS WILL HAVE CHANCE TO VOTE ON PROPOSAL SPONSORED BY MULTIPLE SHAREHOLDERS

* MERCY INVESTMENT SERVICES - CORE PROPOSAL REQUEST FOR BOARD TO EXPLAIN WHETHER, HOW BMS’ INCENTIVE COMPENSATION ARRANGEMENTS INCORPORATE PUBLIC CONCERN ABOUT HIGH DRUG PRICES

* MERCY INVESTMENT SERVICES SAYS URGES BRISTOL MYERS SHAREHOLDERS TO VOTE FOR PROPOSAL #4 - SEC FILING Source text (bit.ly/2G0levo) Further company coverage:

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