Healthcare
February 19, 2020 / 3:32 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Mereo Biopharma Enters Into Securities Purchase Agreement With An Institutional Healthcare Investor

1 Min Read

Feb 19 (Reuters) - Mereo BioPharma Group plc:

* MEREO BIOPHARMA GRP - EQUITY INVESTMENT

* MEREO BIOPHARMA GROUP PLC - HAS ENTERED INTO A SECURITIES PURCHASE AGREEMENT WITH A NEW U.S.-BASED INSTITUTIONAL HEALTHCARE INVESTOR

* MEREO BIOPHARMA GROUP PLC - ENTERED INTO A SECURITIES PURCHASE AGREEMENT WITH A NEW U.S.-BASED INSTITUTIONAL HEALTHCARE INVESTOR

* MEREO BIOPHARMA- INVESTOR TO MAKE INVESTMENT OF $3 MILLION TO PURCHASE 12.3 MILLION OF CO’S SHARES AT PRICE EQUIVALENT TO 18.8P PER SHARE Source text for Eikon: Further company coverage:

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