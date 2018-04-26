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April 26, 2018 / 6:10 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Mereo Biopharma Group withdraws proposed Nasdaq listing

Reuters Staff

1 Min Read

April 26 (Reuters) - Mereo Biopharma Group PLC:

* COMPANY HAS WITHDRAWN GLOBAL OFFERING AND POSTPONED ITS PROPOSED LISTING OF ITS AMERICAN DEPOSITARY SHARES (“ADSS”) ON NASDAQ GLOBAL MARKET THAT WAS PREVIOUSLY ANNOUNCED ON APRIL 9, 2018

* COMPANY BELIEVES THAT CURRENT MARKET CONDITIONS ARE NOT CONDUCIVE FOR AN OFFERING ON TERMS THAT WOULD BE IN BEST INTERESTS OF ITS SHAREHOLDERS.

* DENISE SCOTS-KNIGHT, CHIEF EXECUTIVE OFFICER OF MEREO BIOPHARMA GROUP PLC COMMENTED: “WE RECEIVED POSITIVE FEEDBACK AND STRONG LEVELS OF INSTITUTIONAL INTEREST DURING OFFERING PROCESS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Emma Rumney)

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