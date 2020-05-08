BRIEF-Meridian Bioscience Reports Second Quarter 2020 Operating Results Raises Guidance On Strength Of Covid-19 Related Products

May 8 (Reuters) - Meridian Bioscience Inc:
* MERIDIAN BIOSCIENCE REPORTS SECOND QUARTER 2020 OPERATING RESULTS; RAISES GUIDANCE ON STRENGTH OF COVID-19 RELATED PRODUCTS
* SEES 2020 CONSOLIDATED NET REVENUES $230 MILLION TO $236 MILLION
* SEES 2020 LIFE SCIENCE NET REVENUE $110 MILLION - $114 MILLION
* MERIDIAN BIOSCIENCE - 2020 GUIDANCE CONSIDERS THAT SPENDING ON CLINICAL TRIALS IN FISCAL 2020 WILL BE LOWER THAN ORIGINALLY ANTICIPATED
* MERIDIAN BIOSCIENCE - COVID-19 PANDEMIC HAS PAUSED MOST OF CLINICAL TRIAL SITES, AFFECTED ABILITY TO COLLECT PATIENT SPECIMENS Source text for Eikon: Further company coverage: