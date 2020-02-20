Healthcare
February 20, 2020 / 2:35 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Merit Medical Systems Announces Four Regulatory Approvals

1 Min Read

Feb 20 (Reuters) - Merit Medical Systems Inc:

* MERIT MEDICAL SYSTEMS ANNOUNCES FOUR REGULATORY APPROVALS

* MERIT MEDICAL SYSTEMS INC - RECEIVED CLEARANCE FROM CHINA NATIONAL MEDICAL PRODUCTS ASSOCIATION TO MARKET SWIFT NINJA STEERABLE MICROCATHETER

* MERIT MEDICAL SYSTEMS INC - NMPA ALSO GAVE MERIT CLEARANCE TO MARKET IN CHINA INQWIRE AMPLATZ GUIDE WIRE

* MERIT MEDICAL SYSTEMS INC - RECEIVED CE MARK FOR ITS CIANNA SCOUT SURGICAL GUIDANCE SYSTEM

* MERIT MEDICAL SYSTEMS INC - FDA GRANTED TO BLUEGRASS VASCULAR A DE NOVO CLASSIFICATION ORDER FOR ITS SURFACE INSIDE-OUT ACCESS CATHETER SYSTEM Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below