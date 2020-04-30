Healthcare
April 30, 2020 / 12:25 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Meritor Reports Second-Quarter Fiscal Year 2020 Results

2 Min Read

April 30 (Reuters) - Meritor Inc:

* MERITOR REPORTS SECOND-QUARTER FISCAL YEAR 2020 RESULTS

* SEES Q3 2020 REVENUE $400 MILLION TO $500 MILLION

* Q2 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.74 FROM CONTINUING OPERATIONS

* MERITOR - IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC LED TO SUSPENDED PRODUCTION IN MOST OF CO’S GLOBAL COMMERCIAL TRUCK MANUFACTURING FACILITIES, FROM LATE IN Q2

* MAJORITY OF CO’S OPERATIONS IN NORTH AMERICA AND EUROPE ARE NOW RUNNING LIMITED PRODUCTION

* EXPECTS FACILITIES IN INDIA AND SOUTH AMERICA WILL RESTART IN EARLY MAY

* CO’S OPERATIONS IN CHINA ARE FULLY OPERATIONAL

* CO’S INDUSTRIAL BUSINESSES ALSO REMAINED OPERATIONAL THROUGHOUT MARCH AND APRIL AT VARYING LEVELS

* WITHDREW GUIDANCE GIVEN ON JANUARY 30, 2020, REGARDING FISCAL YEAR 2020 FINANCIAL RESULTS

* SEES Q3 OF FISCAL 2020 REVENUE TO BE IN RANGE OF $400 MILLION TO $500 MILLION

* SEES Q3 OF FISCAL 2020 CASH FLOW FROM OPERATIONS TO BE IN RANGE OF NEGATIVE $150 MILLION TO NEGATIVE $225 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below