BRIEF-Meritor Reports Second-Quarter Fiscal Year 2020 Results

April 30 (Reuters) - Meritor Inc:
* MERITOR REPORTS SECOND-QUARTER FISCAL YEAR 2020 RESULTS
* Q2 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.74 FROM CONTINUING OPERATIONS
* MERITOR - IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC LED TO SUSPENDED PRODUCTION IN MOST OF CO’S GLOBAL COMMERCIAL TRUCK MANUFACTURING FACILITIES, FROM LATE IN Q2
* MAJORITY OF CO’S OPERATIONS IN NORTH AMERICA AND EUROPE ARE NOW RUNNING LIMITED PRODUCTION
* EXPECTS FACILITIES IN INDIA AND SOUTH AMERICA WILL RESTART IN EARLY MAY
* CO’S INDUSTRIAL BUSINESSES ALSO REMAINED OPERATIONAL THROUGHOUT MARCH AND APRIL AT VARYING LEVELS
* WITHDREW GUIDANCE GIVEN ON JANUARY 30, 2020, REGARDING FISCAL YEAR 2020 FINANCIAL RESULTS
* SEES Q3 OF FISCAL 2020 REVENUE TO BE IN RANGE OF $400 MILLION TO $500 MILLION
* SEES Q3 OF FISCAL 2020 CASH FLOW FROM OPERATIONS TO BE IN RANGE OF NEGATIVE $150 MILLION TO NEGATIVE $225 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: