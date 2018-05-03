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May 3, 2018 / 1:40 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Merlin Entertainments Announces Pricing Of $400 Mln 5.75 Pct Senior Notes

Reuters Staff

1 Min Read

May 3 (Reuters) - Merlin Entertainments PLC:

* ANNOUNCES PRICING OF ITS $400 MILLION 5.75% SENIOR NOTES DUE 2026

* PRICED ITS OFFERING OF $400 MILLION AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF U.S. DOLLAR DENOMINATED 5.75% SENIOR NOTES DUE 2026

* NOTES WILL BEAR INTEREST AT AN ANNUAL RATE OF 5.75% AND THEY WILL BE ISSUED AT 100% OF THEIR NOMINAL VALUE

* NOTES ARE BEING OFFERED IN A PRIVATE PLACEMENT AND THERE WILL BE NO PUBLIC OFFERING OF NOTES Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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