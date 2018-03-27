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March 27, 2018 / 10:18 PM / Updated an hour ago

BRIEF-‍Merrimack Village District And Saint-Gobain Performance Plastics Reach Settlement Agreement​

Reuters Staff

1 Min Read

Compagnie De Saint Gobain Sa:

* ‍MERRIMACK VILLAGE DISTRICT AND SAINT-GOBAIN PERFORMANCE PLASTICS REACH SETTLEMENT AGREEMENT​

* SAINT-GOBAIN PERFORMANCE PLASTICS - ‍UNDER TERMS OF AGREEMENT, SGPPL AGREES TO PAY OVER NEXT 5 YRS FOR FUTURE OPERATION & MAINTENANCE OF SYSTEM​

* SAINT-GOBAIN PERFORMANCE PLASTICS - UNDER AGREEMENT, CO TO PAY TO REIMBURSE MVD FOR COSTS IT REPORTED IN RELATION TO DETECTION OF PFOA IN WELLS​

* SAINT-GOBAIN ‍PERFORMANCE PLASTICS - UNDER AGREEMENT, CO AGREES TO PAY FOR DESIGN, CONSTRUCTION & INSTALLATION OF SYSTEM​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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