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BRIEF-Mersen raises its forcast for FY 2017
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July 20, 2017 / 7:19 AM / a month ago

BRIEF-Mersen raises its forcast for FY 2017

1 Min Read

July 20 (Reuters) - MERSEN SA:

* ANNOUNCED THAT, BASED ON PRELIMINARY DATA FOR Q2, IT HAS RAISED ITS GUIDANCE IN TERMS OF SALES AND OPERATING MARGIN BEFORE NON-RECURRING ITEMS FOR 2017

* GROUP'S FORECASTS SIGNIFICANTLY EXCEED MARKET EXPECTATIONS.

* SEES ORGANIC GROWTH IN SALES TO BETWEEN 3% AND 5% VERSUS 0% TO 2% PREVIOUSLY ANNOUNCED

* IS EXPECTING GROWTH IN ITS OPERATING MARGIN BEFORE NON-RECURRING ITEMS OF BETWEEN 80 AND 130 BASIS POINTS VERSUS 50 TO 100 BPS PREVIOUSLY ANNOUNCED Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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