FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
CyberRisk
The Trump Effect
Predictions 2018
Iran
North Korea
Myanmar
Investigates
Future Of Money
Politics
FirstJobs
LifeLessons
Commentary
#Market News
January 8, 2018 / 12:08 PM / in 2 hours

BRIEF-Merus And Simcere Announce Strategic Collaboration On Multiple Bispecific Antibodies

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 8 (Reuters) - Simcere Pharmaceutical Group (IPO-SMPT.HK):

* MERUS AND SIMCERE ANNOUNCE STRATEGIC COLLABORATION ON MULTIPLE BISPECIFIC ANTIBODIES

* MERUS - AGREED TO GRANT SIMCERE EXCLUSIVE LICENSE TO DEVELOP & COMMERCIALIZE IN CHINA 3 BISPECIFIC ANTIBODIES USING CO‘S BICLONICS TECHNOLOGY PLATFORM

    * MERUS NV- CO TO BE ELIGIBLE TO GET UPFRONT & MILESTONE PAYMENTS CONTINGENT UPON SIMCERE ACHIEVING CERTAIN SPECIFIED DEVELOPMENT & COMMERCIAL GOALS

    * MERUS NV - MERUS WILL BE ELIGIBLE TO RECEIVE TIERED ROYALTY PAYMENTS ON SALES OF ANY PRODUCTS RESULTING FROM COLLABORATION IN CHINA FROM SIMCERE

    * MERUS NV - SIMCERE WILL BE ELIGIBLE TO RECEIVE TIERED ROYALTY PAYMENTS ON SALES OUTSIDE OF CHINA FROM MERUS

    * MERUS NV - ADDITIONAL FINANCIAL DETAILS WERE NOT DISCLOSED UNDER COLLABORATION WITH SIMCERE Source text for Eikon: Further company coverage:

    Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
    0 : 0
    • narrow-browser-and-phone
    • medium-browser-and-portrait-tablet
    • landscape-tablet
    • medium-wide-browser
    • wide-browser-and-larger
    • medium-browser-and-landscape-tablet
    • medium-wide-browser-and-larger
    • above-phone
    • portrait-tablet-and-above
    • above-portrait-tablet
    • landscape-tablet-and-above
    • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
    • portrait-tablet-and-below
    • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2018 Reuters. All Rights Reserved.