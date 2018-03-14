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March 14, 2018 / 11:30 AM / in 12 hours

BRIEF-Merus Says Ono Pharma Exercised Option For New Research And License Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

March 14 (Reuters) - Merus Nv:

* MERUS ANNOUNCES ONO PHARMACEUTICALS EXERCISE OF ITS OPTION FOR NEW RESEARCH AND LICENSE AGREEMENT TO GENERATE BISPECIFIC ANTIBODY TARGETING AUTOIMMUNE DISEASES

* MERUS NV - ‍ONO HAS AGREED TO FUND RESEARCH ACTIVITIES AT MERUS THAT WILL GENERATE CANDIDATE BICLONICS FOR NEW PROGRAM​

* MERUS NV - ‍MERUS GRANTED ONO WORLDWIDE EXCLUSIVE RIGHTS TO DEVELOP, MANUFACTURE, AND COMMERCIALIZE RESULTING PRODUCTS DEVELOPED THROUGH COLLABORATION​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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