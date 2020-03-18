BRIEF-Metair Investments Says FY HEPS 336 Cents

March 18 (Reuters) - Metair Investments Ltd:
* CONDENSED AUDITED CONSOLIDATED RESULTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019 AND DIVIDEND ANNOUNCEMENT
* GROSS CASH DIVIDEND OF 120 CENTS PER SHARE HAS BEEN DECLARED BY BOARD IN RESPECT OF YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
* FY GROUP REVENUE OF R11.2 BILLION REPRESENTS A 9.4% INCREASE
* YTD TRADING BEEN CHALLENGING DUE TO EXTERNAL FACTORS LIKE A LABOUR DISRUPTION AT A MAJOR CUSTOMER, ESKOM POWER DISRUPTIONS
* MARKETS COULD FURTHER BE IMPACTED BY FALL OUT CAUSED BY CORONAVIRUS Source text for Eikon: Further company coverage: