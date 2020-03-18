Healthcare
March 18, 2020 / 5:14 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Metair Investments Says FY HEPS 336 Cents

1 Min Read

March 18 (Reuters) - Metair Investments Ltd:

* CONDENSED AUDITED CONSOLIDATED RESULTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019 AND DIVIDEND ANNOUNCEMENT

* FY NET ASSET VALUE PER SHARE 2 186 CENTS

* GROSS CASH DIVIDEND OF 120 CENTS PER SHARE HAS BEEN DECLARED BY BOARD IN RESPECT OF YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019

* FY GROUP REVENUE OF R11.2 BILLION REPRESENTS A 9.4% INCREASE

* YTD TRADING BEEN CHALLENGING DUE TO EXTERNAL FACTORS LIKE A LABOUR DISRUPTION AT A MAJOR CUSTOMER, ESKOM POWER DISRUPTIONS

* MARKETS COULD FURTHER BE IMPACTED BY FALL OUT CAUSED BY CORONAVIRUS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below