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November 3, 2017 / 5:14 PM / in an hour

BRIEF-Metall Zug cuts FY operating result outlook

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 3 (Reuters) - METALL ZUG AG:

* SALES IN HOUSEHOLD APPLIANCES BUSINESS UNIT IN2017 ARE LIKELY TO SLIGHTLY FALL SHORT OF PREVIOUS YEAR‘S LEVEL​

* ‍IN INFECTION CONTROL BUSINESS UNIT, SOME PROJECTS IN LIFE SCIENCE SEGMENT WILL BE DELAYED INTO 2018​

* ‍UNSATISFACTORY STATUS OF RESTRUCTURING OF LIFE SCIENCE SEGMENT IS IMPACTING ON RESULT​

* ‍OPERATING RESULT FOR 2017 IS THEREFORE LIKELY TO AMOUNT TO AROUND CHF 75 MILLION (2016: CHF 94 MILLION)​

* ‍PROJECTED A SLIGHTLY LOWER OPERATING RESULT FOR 2017 AS A WHOLE COMPARED WITH PREVIOUS YEAR (CHF 94 MILLION)​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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