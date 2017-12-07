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#Market News
December 7, 2017 / 11:43 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Methode Electronics Reports Q2 Earnings Per Share $0.64

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 7 (Reuters) - Methode Electronics Inc:

* METHODE ELECTRONICS, INC. REPORTS FISCAL 2018 SECOND-QUARTER SALES AND EARNINGS

* Q2 EARNINGS PER SHARE $0.64

* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.64 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* SEES FY 2018 EARNINGS PER SHARE $2.43 TO $2.63

* SEES FY 2018 SALES $880 MILLION TO $900 MILLION

* Q2 REVENUE $230.1 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $216 MILLION

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.59, REVENUE VIEW $877.1 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* METHODE ELECTRONICS - Q2 FISCAL 2018 INCLUDES NET SALES FROM NEW ACQUISITIONS OF $7 MILLION FROM PACIFIC INSIGHT & $9.1 MILLION FROM PROCOPLAST Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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