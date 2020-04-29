Healthcare
April 29, 2020 / 10:28 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Metlife Says CEO Michel Khalaf's 2019 Total Compensation Was $14.6 Mln

1 Min Read

April 29 (Reuters) - MetLife Inc:

* METLIFE INC SAYS CEO MICHEL A. KHALAF’S 2019 TOTAL COMPENSATION WAS $14.6 MILLION VERSUS $10.8 MILLION IN 2018 – SEC FILING

* METLIFE INC SAYS FORMER PRESIDENT AND CEO STEVEN A. KANDARIAN’S 2019 TOTAL COMPENSATION WAS $12 MILLION VERSUS $17.4 MILLION IN 2018

* METLIFE INC SAYS EXECUTIVE VICE PRES. AND CFO JOHN D. MCCALLION’S 2019 TOTAL COMPENSATION WAS $6.3 MILLION VERSUS $3.3 MILLION IN 2018

* METLIFE INC - RATIO OF CEO TO MEDIAN EMPLOYEE 2019 TOTAL COMPENSATION WAS ABOUT 190:1. Source text: (bit.ly/2KLtnnD) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below