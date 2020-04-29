BRIEF-Metlife Says CEO Michel Khalaf's 2019 Total Compensation Was $14.6 Mln

April 29 (Reuters) - MetLife Inc:
* METLIFE INC SAYS CEO MICHEL A. KHALAF’S 2019 TOTAL COMPENSATION WAS $14.6 MILLION VERSUS $10.8 MILLION IN 2018 – SEC FILING
* METLIFE INC SAYS FORMER PRESIDENT AND CEO STEVEN A. KANDARIAN’S 2019 TOTAL COMPENSATION WAS $12 MILLION VERSUS $17.4 MILLION IN 2018
* METLIFE INC SAYS EXECUTIVE VICE PRES. AND CFO JOHN D. MCCALLION’S 2019 TOTAL COMPENSATION WAS $6.3 MILLION VERSUS $3.3 MILLION IN 2018
* METLIFE INC - RATIO OF CEO TO MEDIAN EMPLOYEE 2019 TOTAL COMPENSATION WAS ABOUT 190:1. Source text: (bit.ly/2KLtnnD) Further company coverage: