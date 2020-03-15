Healthcare
March 15, 2020 / 8:10 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Metlifecare Updates On Scheme Implementation With Asia Pacific Village Group

1 Min Read

March 16 (Reuters) - Metlifecare Ltd:

* CONFIRMS SIA CONTAINS LIMITED TERMINATION EVENTS AND DOES NOT INCLUDE ANY MARKET FALL OR FORCE MAJEURE TERMINATION EVENT

* UPDATES SCHEME IMPLEMENTATION WITH ASIA PACIFIC VILLAGE GROUP, OWNED BY EQT INFRASTRUCTURE IV FUND

* CONTINUES TO UNANIMOUSLY RECOMMEND SHAREHOLDER APPROVAL OF SCHEME, IN ABSENCE OF A SUPERIOR PROPOSAL

* CONTRARY TO A RECENT BROKER COMMENTARY, APVG IS NOT ENTITLED TO ELECT TO CANCEL SIA AT ITS OPTION AND PAY A REVERSE BREAK FEE

* REVERSE BREAK FEE IS ONLY PAYABLE IF APVG IS IN MATERIAL BREACH OF, AND METLIFECARE TERMINATES, SIA Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below