Healthcare
May 26, 2020 / 1:39 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Metro Bank expects higher impairments, lower fee income

1 Min Read

May 26 (Reuters) - Metro Bank PLC:

* METRO BANK - SEEING SHORT TERM ECONOMIC DISRUPTION WHICH WILL RESULT IN SIGNIFICANTLY HIGHER CREDIT RISK IMPAIRMENTS THAN IN RECENT YEARS

* METRO BANK PLC - SEEN REDUCTION IN TRANSACTION VOLUMES, WHICH MAY RESULT IN LOWER THAN EXPECTED FEE INCOME FOR A WHILE

* METRO BANK PLC - SUPPORTING CUSTOMERS’ REQUESTS FOR REPAYMENT HOLIDAYS, PARTICIPATING IN CORONAVIRUS BUSINESS INTERRUPTION LOAN SCHEME

* METRO BANK PLC - INTEND TO PARTICIPATE IN BOUNCE BACK LOAN SCHEME. Source text for Eikon: Further company coverage:

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