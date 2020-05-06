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May 6, 2020 / 9:38 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Metro Pacific Investments Corp Posts QTRLY Consol Reported Net Income Attributable 1.9 Bln Pesos

1 Min Read

May 6 (Reuters) - Metro Pacific Investments Corp:

* QTRLY CONSOL REPORTED NET INCOME ATTRIBUTABLE 1.9 BILLION PESOS VERSUS 3.5 BILLION PESOS

* “LIKELY THAT OUR 2ND QUARTER RESULTS ARE LIKELY TO FALL SHORT OF LAST YEAR’S”

* TOO EARLY TO GIVE EITHER EARNINGS, CAPEX GUIDANCE FOR FY20 DUE TO UNCERTAINTY ON RECOVERY FROM COVID-19

* FOR 2020 IN A STRONG POSITION TO MAINTAIN DIVIDEND PER SHARE AT THE SAME LEVEL AS 2019

* QTRLY OPERATING REVENUES FROM CONTINUING OPERATIONS 16,999 MILLION PESOS VERSUS 17,391 MILLION PESOS Source text for Eikon: Further company coverage:

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