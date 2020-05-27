Healthcare
May 27, 2020 / 2:20 PM / Updated 41 minutes ago

BRIEF-Mevis Medical Solutions H1 EBIT Down At EUR 2.9 Mln

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May 27 (Reuters) - Mevis Medical Solutions AG:

* H1 EBIT EUR 2.9 MILLION VERSUS EUR 4.0 MILLION YEAR AGO

* REVENUE GENERATED IN THE FIRST HALF OF THE YEAR WAS ONLY AROUND 2% BELOW THE PREVIOUS YEAR’S LEVEL AT € 8,677 THOUSAND (PREVIOUS YEAR: € 8,815 THOUSAND).

* H1 NET PROFIT OF € 0 THOUSAND (PREVIOUS YEAR: € 0 THOUSAND).

* FOR THE 2019/2020 FINANCIAL YEAR, WE EXPECT A SIGNIFICANT DECLINE IN SALES TO BETWEEN € 15.5 MILLION AND € 16.0 MILLION

* FOR THE 2019/2020 FINANCIAL YEAR, WE EXPECT EBIT TO DECREASE TO BETWEEN € 4.5 MILLION AND € 5.0 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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