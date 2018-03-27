FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Market News
March 27, 2018 / 9:57 PM / in 15 hours

BRIEF-Mexichem's Brazilian Unit And CADE Reach Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

March 27 (Reuters) - Mexichem Sab De Cv:

* MEXICHEM’S SUBSIDIARY IN BRAZIL AND CADE (BRAZILIAN ANTITRUST AUTHORITY) REACH AN AGREEMENT

* MEXICHEM SAB DE CV - UNIT REACHED A CEASE & DESIST AGREEMENT WITH ADMINISTRATIVE COUNCIL OF ECONOMIC DEFENSE IN BRAZIL

* MEXICHEM - ‍ BY MEANS OF AGREEMENT, UNIT COMMITTED TO PAY PECUNIARY CONTRIBUTION OF R$95.1 MILLION WITHIN 240 DAYS AFTER AGREEMENT PUBLISHED

* MEXICHEM - ‍CADE ALSO IMPOSED PECUNIARY CONTRIBUTIONS TO FORMER EMPLOYEES WHO WERE PART OF COMPANY DURING INVESTIGATED PERIOD​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +1 646 223 8780)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.